Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica e amigo de Jorge Jesus, enalteceu a passagem do treinador português pelo Flamengo, considerando que deixou o nome «carimbado» com um dos melhores, senão mesmo, o melhor treinador da história do clube carioca.

«Com certeza deixa um legado forte. Mister só temos que agradecer por esses 13 meses de entrega absoluta. Você sabia do grande desafio que tinha pela frente e, usando as tuas próprias palavras, pilotar um Ferrari é para poucos», começou por destacar o antigo internacional brasileiro na sua conta pessoal no Instagram.

«Parabéns pela linda trajetória. Nome carimbado como um dos melhores, senão o melhor treinador da história do clube», acrescentou.

O antigo guarda-redes reservou ainda palavras para os jogadores do Flamengo. «Que vocês possam continuar essa trilha de vitórias que nos enche de orgulho, pois como torcedor posso afirmar que vocês estão em outro patamar», destacou ainda.