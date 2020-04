Juninho Pernambucano, antigo internacional brasileiro que fez carreira no Lyon, ficou chocado com um vídeo em que um toxicodependente é agredido quando estava a pedir dinheiro na rua. O antigo jogador convenceu a vítima a entrar numa clínica especializada de reabilitação e arranjou-lhe um advogado que vai avançar com um processo contra o agressor, sem quaisquer custos para a vítima.

No vídeo que despoletou esta história vê-se Anderson, um sem-abrigo de Mato Grosso, viciado em drogas, a aproximar-se de um carro, atraído por uma nota. No entanto, Anderson acabou por ser agredido, com uma chapada, com o agressor a gritar «vai trabalhar vagabundo».

O vídeo foi parar às redes sociais e deixou Juninho sensibilizado. Mais do que isso, o antigo jogador arranjou um advogado para processar o agressor e empenhou-se em ajudar Anderson, depois de o convencer a entrar para uma clínica de reabilitação. «Dito isso, com o Rogério Pereira (advogado), estamos enviando hoje, o Anderson, com seu consentimento, para uma clínica especializada em dependência química, onde ele ficará no mínimo três meses. A família do Anderson só falou coisas boas dele. E sabe que ele precisa de ajuda», escreveu Juninho no Twitter.

O agressor foi, entretanto, identificado como Adonias Correia Santana, um empresário que também era tesoureiro municipal do Partido Social Liberal (PSL) que integra o governo de Jair Bolsonaro.

Já este sábado, o antigo craque publicou um vídeo com Anderson a agradecer todo o apoio que recebeu. «Sou o Anderson, estou aqui para agradecer a ajuda que você (Juninho) está me dando. Estou indo para a clínica, para casa de recuperação... E só tenho a agradecer por tudo o que você tem feito», destacou.