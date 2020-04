Kaká, antigo internacional brasileiro, Bola de Ouro em 2007, jogou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid, mas considera que Lionel Messi «é melhor» jogador. Numa entrevista à FIFA, através do Instagram, o antigo craque revela ainda que teve um acidente aos 18 anos que quase o deixou paraplégico.

«O Cristiano é uma máquina. Não apenas pela forma como é forte, potente e rápido, mas também é forte mentalmente. Quer sempre ganhar, quer jogar e ser o melhor. Esse é o aspeto mais incrível que ele tem. Já joguei com o Cristiano e é realmente incrível, mas prefiro o Messi. É um génio, é talento puro. A forma como joga é incrível», atira o antigo jogador.

Kaká coloca Messi acima de Ronaldo, mas diz que os dois estão num plano muito elevado. «Na história do futebol estão definitivamente no top-5. Somos muito afortunados pode podermos ver os dois a jogar», acrescentou logo de seguida.

Na mesma entrevista, Kaká revela que teve um acidente aos 18 anos que quase o deixou paraplégico. «Tive um acidente numa piscina, bati com a cabeça e lesionei-me no pescoço ao bater no fundo. Fui ao hospital e perguntei ao médico quando podia voltar a jogar e ele disse-me: Ricardo, vai com calma, não é dia para fazeres essa pergunta, é um dia para agradeceres, porque na maioria destes casos, as pessoas não voltam a andar. Só nesse momento dei conta do quanto perigoso foi esse acidente», recordou.

Por fim, Kaká diz que sofreu mais com as eliminações do Brasil nos Mundiais de 2006 (Alemanha) e 2010 (África do Sul), do que na histórica goleada que os canarinhos consentiram diante da Alemanha (1-7) em 2014, no Brasil. «Foi muito duro, mas perder em campo é mais difícil. Quando está em campo, estás ali e tens a possibilidade de mudar alguma coisa. Quando estás fora, resta-te apenas sofrer, por isso doeram-me mais as outras», comentou ainda.