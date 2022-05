Kléber Leite, antigo presidente do Flamengo, manifestou que a ambição de Jorge Jesus em regressar ao clube carioca seja uma realidade a curto prazo. Segundo a imprensa brasileira, o treinador português esteve em casa do antigo dirigente a assistir ao jogo da Libertadores entre os rubro-negros comandados por Paulo Sousa e os argentinos do Talleres e terá sido nessa ocasião que o treinador, em conversa com o jornalista Renato Maurício Prado, manifestou vontade de regressar ao clube.

«Jorge Jesus é apaixonado pelo Flamengo. E diria, sem medo de errar, no que diz respeito à nossa torcida, que o contrário também é verdadeiro. Tomara que este reencontro, um dia, ocorra», destacou Kléber Leite em declarações ao jornal Lance.

Durante o período em que Jorge Jesus esteve no Flamengo, de 2019 a 2020, o treinador português ficou amigo próximo de Kléber Leite e, desde que deixou o Rio de Janeiro, os dois já estiveram juntos várias em ocasiões, incluindo em Portugal, onde o antigo dirigente foi recebido por Jorge Jesus.