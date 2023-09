O Botafogo, líder do Brasileirão, consentiu a segunda derrota consecutiva n campeonato, desta vez diante do Atlético Mineiro. Bruno Lage saiu furioso do relvado e, na conferência de imprensa que se seguiu, manifestou-se visivelmente agastado com a arbitragem, referindo que há quem pretenda que o «campeonato continue animado até ao fim».

«Vou meter o dedo na ferida. Cheguei aqui há dois meses e sinto que há critérios muito diferentes noutro tipo de jogos e dá a sensação que se quer que o campeonato continue animado até ao fim», atirou o treinador português logo a abrir.

Em causa está um golo anulado por um alegado fora de jogo de Diego Costa, num lance em que a bola chegou ao avançado proveniente de um adversário. «Já vi muitos lances de outros VAR e de outros jogos com um critério completamente absurdo e, depois do que aconteceu nos últimos dois jogos, que nos prejudicaram desta maneira», comentou.

As críticas de Bruno Lage foram direcionadas para os critérios aplicados pelo VAR nos jogos do Botafogo, mas também nos jogos dos adversários diretos.

«Não me estou a esconder, pelo contrário, quis vir falar desta questão da arbitragem. O VAR veio, penso eu, para ajudar quer aqui, quer noutra parte do mundo, mas lamentavelmente, têm acontecido muitos erros. Não é só nos nossos, são noutros jogos que, de alguma forma, têm contribuído para que a classificação continue equilibrada. Muitas coisas duvidosas, lances inexplicáveis que têm beneficiado prejudicado equipas com influência na classificação», acrescentou ainda.

Ora veja: