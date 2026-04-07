Leila Pereira, presidente do Palmeiras, lançou uma provocação ao rival Flamengo, no decorrer de uma reunião dos clubes das Séries A e B do Brasileirão promovida pela Confederação Brasileira de Futebol, classificando o rival como o «Real Madrid da Shopee», numa alusão a uma plataforma de comércio eletrónico que tem forte implementação no Brasil.

Em cima da mesa, entre outros assuntos, estava a possibilidade de criar-se uma liga única do Brasileirão, projeto que conta com o apoio do Palmeiras, mas que tem sido travado pelo Flamengo.

«Ninguém é maior do que ninguém. Eu posso falar do Palmeiras. O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Partindo sempre do princípio de que o Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas. Têm outros clubes que se acham o Real Madrid, que podem até ser o Real Madrid da Shopee, mas para chegar lá, é preciso ter os pés no chão, é preciso ter consciência de que ninguém é maior do que ninguém», atirou a líder do Verdão.

A presidente do Palmeiras defende que o campeonato brasileiro só pode crescer com a união de todos os clubes. «Todos nós precisamos uns dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinha», acrescentou.