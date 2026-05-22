A pressão sobre Abel Ferreira aumentou nos últimos dias no Palmeiras, mas Leila Pereira fez questão de mostrar total apoio ao técnico português. A presidente do clube brasileiro reagiu esta quinta-feira às críticas de uma das claques, que chegou a pedir a saída do treinador.

«Já falei várias vezes que não administro o Palmeiras segundo a opinião de uma parte dos adeptos», afirmou Leila Pereira, durante um evento de homenagem ao capitão Gustavo Gómez, no museu do clube.

A dirigente explicou que prefere analisar os problemas «de dentro para fora», ouvindo os profissionais do clube e acompanhando o dia a dia da equipa.

Leila deixou ainda uma crítica indireta aos adeptos mais contestatários, recordando os momentos de sucesso recentes do clube.

«Não vi esse grupo de adeptos quando fomos campeões paulistas, não vi a darem parabéns pelo nosso trabalho. É engraçado que só aparecem nos momentos difíceis», atirou.

O ambiente em torno da equipa agravou-se após a derrota por 1-0 frente ao Cerro Porteño, resultado que complicou as contas do Palmeiras no Grupo F da Taça Libertadores. Além disso, a equipa soma três empates consecutivos no Brasileirão, cenário que permitiu a aproximação dos adversários mais diretos na luta pelo título.

Apesar da fase menos positiva, Leila Pereira reiterou a confiança em Abel Ferreira e na estrutura do futebol.

«Quero ver o Abel feliz, mas também quero ver os adeptos felizes e trabalhamos para isso», referiu a dirigente, lembrando ainda que «nem sempre se ganha».

Também Gustavo Gómez saiu em defesa do treinador português. O capitão do Palmeiras desvalorizou os pedidos de saída de Abel e explicou que evita até consultar as redes sociais após derrotas.

«Sabemos internamente que o futebol é passional e pouco racional, essa é a realidade. Mas nós sabemos tudo aquilo em que trabalhamos no dia a dia, sabemos o que temos de melhorar e o que devemos manter. Os adeptos têm de estar tranquilos e ter a certeza de que, dentro do clube, trabalhamos diariamente», concluiu.