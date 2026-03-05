Leonardo Jardim explicou, na apresentação como treinador do Flamengo, as razões que o levaram a mudar de posição depois de ter afirmado, no ano passado, que não assumiria outro clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. O técnico português reconheceu que as declarações foram feitas num momento de forte ligação ao projeto de Belo Horizonte, mas admitiu também alguma ingenuidade.

«Essas palavras foram muito sentidas, porque me sentia muito bem em Belo Horizonte e acreditava num projeto a médio e longo prazo, não apenas de um ano», começou por explicar.

Ainda assim, o treinador revelou que surgiram circunstâncias que mudaram o rumo da sua carreira.

«A vida às vezes cria-nos algumas surpresas e eu tive alguns problemas de ordem familiar e pessoal que tinha de resolver. Ao mesmo tempo, existiam dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas em que eu acreditava e, por isso, acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro», acrescentou o madeirense.

Jardim assumiu que a emoção falou mais alto quando fez a promessa de não orientar outro clube brasileiro.

«Fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser de longo prazo, mas também fui ingénuo, algo que eu não costumo ser, porque sou bastante pragmático. Às vezes a emoção leva-nos a ter tiradas infelizes», reconheceu rejeitando qualquer ideia de «traição».

«A nossa prioridade é o jogo da final do Carioca, em relação à amizade e o carinho que tenho pelas pessoas mantém-se igual. Dizem que eu traí o Cruzeiro, é só falar com o responsável máximo, o presidente. É meu amigo, é adepto do clube e dono do clube. Basta perguntar-lhe se alguma vez o traí, eu sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar-lhe. O carinho e a amizade que tenho com as pessoas lá dentro é igual, muitas delas até me mandaram mensagem a felicitar-me pelo regresso ao Brasil», disse.

Na nova etapa, Leonardo Jardim mostrou ambição e destacou a dimensão do Flamengo no panorama internacional.

«O Flamengo é um clube de dimensão mundial, que está no topo dos melhores clubes do mundo. Para mim é uma grande motivação treinar a nação rubro-negra e querer continuar nas conquistas, este clube vive de títulos», concluiu.