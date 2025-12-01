Leonardo Jardim não confirma que vai cumprir o contrato com o Cruzeiro que é válido até final de 2026, mas anunciou, em declarações à CNN Brasil, que já comunicou a decisão ao presidente do clube, Pedro Lourenço.

«Tenho uma relação muito boa com meu presidente. Tenho uma amizade e uma afinidade muito grande com ele. Ele sabe muito bem o que eu penso e o que eu quero para minha vida. Nunca escondi nada», destacou o treinador português sem, no entanto, dar qualquer pista quanto ao seu futuro.

O Cruzeiro ficou formalmente afastado da luta pelo Brasileirão no passado domingo, mas vai ainda disputar as meias-finais da Taça do Brasil frente ao Corinthians.

«Estamos totalmente focados no fim do Brasileirão e nas semifinais da Taça. Depois que vamos pensar no futuro (...). Em relação a tudo que será em 2026, uma palavra muito brasileira: a Deus pertence tudo o que será o futuro», destacou ainda.

Recordamos que Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro em fevereiro de 2025 e, desde então, cumpriu 51 jogos, dos quais venceu 25. Apesar de ter sido afastado de forma precoce da Taça Sul-Americana, o treinador português manteve o Cruzeiro entre os quatro primeiros no Brasileirão ao longo da temporada, garantindo a qualificação para a próxima edição da Taça Libertadores, e está agora a preparar-se para os dois jogos das meias-finais da Taça frente ao Corinthians.

Na mesma entrevista, Leonardo Jardim também abordou as expetativas de Portugal para o próximo o Mundial 2026. «Nós temos a ambição de ganhar, depois de termos ganho o Europeu e a Liga das Nações. Estivemos uma vez no top-3 de um Mundial, na altura do Eusébio, em 1966, em Inglaterra, e com certeza temos a esperança de um dia sermos campeões do mundo. Essa ambição ninguém nos pode tirar, nem aos adeptos, nem aos jogadores. Não somos candidatos, mas vamos fazer como os mineiros, vamos correr por fora», destacou.