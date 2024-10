Lula da Silva defende que o Brasil devia jogar exclusivamente com jogadores que alinham nas equipas do Brasileirão, considerando que no estrangeiro, «não há nenhum craque», deixando de fora jogadores como Endrick, Rodrygo e Vinicius, todos do Real Madrid, mas também Alisson (Liverpool) ou Raphinha (Barcelona).

Declarações fortes do presidente do Brasil, poucas horas depois da vitória sobre o Chile (2-1), com golos de dois jogadores do Botafogo de Artur Jorge, Luiz Henrique e Igor Jesus. «Os que estão fora não são melhores do que os que estão aqui», destacou Lula da Silva numa entrevista à rádio O Povo.

«Estava no sofá a ver o jogo e reconheci o guarda-redes [Ederson], o central do PSG [Marquinhos], o Rodrygo, o Raphinha, que reconheci pelo cabelo. Não conhecia os outros jogadores, isso não é possível. Coloquem os jogadores que jogam aqui no campeonato brasileiro para jogar na seleção», insistiu.

Na mesma entrevista, Lula da Silva revela que esteve reunido com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, e fez-lhe a mesma sugestão. «No estrangeiro não há nenhum Garrincha ou Romário. Há um monte de jovens, mas ainda não são craques. No Brasil há jogadores com a mesma qualidade, então deem oportunidade aos que estão aqui», referiu ainda.