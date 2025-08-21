Definitivamente, o Brasileirão ainda é um campeonato para velhos.

Após o guarda-redes Fábio, do Fluminense, se ter tornado no jogador com mais jogos oficiais da história, ao atingir a marca de 1391 partidas - ultrapassando o também guarda-redes Peter Shilton -, agora foi a vez de Nenê, jogador do Juventude, aumentar o próprio recorde do jogador mais velho a fazer um golo no campeonato.

Nenê é um médio ofensivo de 44 anos, com passagens pelo Mónaco e pelo PSG, clube no qual chegou a ser eleito o melhor jogador do campeonato francês. Antes disso, jogou também no Celta Vigo, Alavés e Espanhol.

Ora voltando ao recorde, importa dizer que tudo aconteceu no encontro entre o Juventude e o Vasco da Gama, quando ao terceiro minuto o Juventude teve um penátli a seu favor por mão na bola. Nenê bateu com um remate rasteiro de pé esquerdo ao canto da baliza e marcou o primeiro golo do jogo.

O Juventude acabou por vencer a partida, por 2-0, mas continua na zona de despromoção do Brasileirão, a apenas um ponto do Vasco da Gama, equipa que se encontra no último lugar que garante a manutenção.

Nenê já havia batido esse recorde, quatro dias antes, ante o Vitória, também na conversão de uma grande penalidade, mas nesse caso ao minuto 90+10 que garantiu o empate a dois no final do jogo.

Curiosidade para o facto de tanto Nenê como Fábio terem ambos 44 anos, demonstrando assim que a idade é apenas um número.