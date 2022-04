O Estádio Maracanã está esgotado para a receção do Flamengo de Paulo Sousa ao Palmeiras de Abel Ferreira, marcada para a noite desta quarta-feira, depois dos adeptos cariocas terem comprado todos os bilhetes disponíveis, num jogo sem lugares para os visitantes.

Os 61.154 bilhetes que foram colocados à venda voaram das bilheteiras e, juntando convites e os lugares cativos de camarotes, a assistência deverá andar a rondar os 70 mil adeptos, a maior do ano, segundo adianta a imprensa brasileira.

A maior assistência de 2022 já pertencia ao Flamengo que, na receção ao São Paulo, no passado domingo, já contou com 54.686 adeptos a assistir ao triunfo dos cariocas por 3-1.

O jogo tem início marcado para as 23h30 de Portugal. Recordamos que o Flamengo é o atual quarto classificado do Brasileirão, com quatro pontos em dois jogos, mais três do que o Palmeiras que soma um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos da nova época.