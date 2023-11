A Confederação Brasileira de Futebol, a pedido dos clubes, confirmou esta quinta-feira o ajustamento das janelas de transferências do Brasil às do futebol europeu.

Esta questão afetava os clubes canarinhos, pois a segunda janela no Brasil encerrava no início de agosto e a europeia apenas no início de setembro. Isto limitava os clubes brasileiros pela impossibilidade em contratar substitutos, neste intervalo de tempo, caso perdessem jogadores para as ligas europeias.

Deste modo, começando já na próxima temporada, a primeira janela de transferências será encurtada em um mês, e irá durar entre 11 de janeiro e 7 de março; à segunda janela será adicionado um mês, e irá decorrer entre 10 de julho e 2 de setembro.