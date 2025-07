O Mirassol consolidou o excelente momento no Brasileirão ao golear o Santos por 3-0, num jogo que dominou e até gritos de «olé» dos adeptos do Mirassol para Neymar e companhia.

Esse foi, aliás, um momento de destaque da partida: provocado pelos «olés» dos adeptos, Neymar respondeu mostrando o símbolo do Santos e fazendo um gesto de silêncio, seguido de um gesto de «pequeno» em direção às bancadas.

Os golos de Chico da Costa, Reinaldo e Cristian, todos na segunda parte, garantiram a vitória da equipa do interior paulista, que agora ocupa a sétima posição na tabela, com 21 pontos.

O Mirassol está a fazer aliás uma excelente temporada, sobretudo frente aos grandes do futebol brasileiro, com os quais ainda não perdeu: venceu Corinthians, São Paulo, Santos e Grémio, e empatou com Atlético Mineiro, Internacional e Palmeiras.

O resultado aprofunda a crise do Santos, que se reaproxima da zona de despromoção, atualmente na 14.ª posição com 14 pontos.

São Paulo Vence Corinthians e afasta-se da descida

Noutro clássico paulista, o São Paulo venceu o Corinthians por 2-0 no Morumbi. Luciano foi o grande nome da partida, ao marcar os dois golos tricolores ainda na primeira parte.

A vitória foi fundamental para o São Paulo, que voltou a vencer após cinco jogos no Brasileirão e subiu à 13.ª posição, com 16 pontos, afastando-se provisoriamente da zona de despromoção.

Para o Corinthians, a derrota mantém a equipa no 10.º lugar com 19 pontos, mas a falta de competitividade preocupa. A equipa não vence o São Paulo há sete jogos, sendo a última vitória no dérbi já de 2023, na meia-final da Taça do Brasil.