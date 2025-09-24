Uma das quatro vítimas mortais de um acidente aéreo ocorrido na terça-feira à noite no Pantanal, no Brasil, é um conhecido cineasta brasileiro. Luiz Ferraz, de 38 anos, dirigiu uma série sobre a tragédia do acidente de avião que vitimou a equipa do Chapecoense, em 2016.

A aeronave despenhou-se numa zona rural do município de Aquidauana, na região do Pantanal, no estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai, segundo as autoridades brasileiras. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.

Para além de Luiz Ferraz, morreram também o piloto, um arquiteto chinês de renome internacional e outro passageiro, indicaram fontes oficiais.

«Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia», foi uma série produzida WBD/HBO e nomeada ao Emmy Internacional, dirigida pelo referido cineasta e exibida em 2022.

O trágico acidente ocorreu em novembro de 2016 quando o avião que transportava o Chapecoense se despenhou a 17 quilómetros do aeroporto José María Córdova, perto da cidade de Medellín, depois de ter ficado sem combustível.

A equipa estava a caminho da Colômbia para jogar contra o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana de 2016.

A tragédia provocou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam no avião da companhia aérea boliviana Lamia. Três futebolistas, dois membros da equipa e um jornalista sobreviveram.