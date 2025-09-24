Cineasta que dirigiu série sobre tragédia da Chapecoense morre em acidente aéreo
Luiz Fernando Ferraz morreu aos 38 anos
Uma das quatro vítimas mortais de um acidente aéreo ocorrido na terça-feira à noite no Pantanal, no Brasil, é um conhecido cineasta brasileiro. Luiz Ferraz, de 38 anos, dirigiu uma série sobre a tragédia do acidente de avião que vitimou a equipa do Chapecoense, em 2016.
A aeronave despenhou-se numa zona rural do município de Aquidauana, na região do Pantanal, no estado de Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia e o Paraguai, segundo as autoridades brasileiras. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.
Para além de Luiz Ferraz, morreram também o piloto, um arquiteto chinês de renome internacional e outro passageiro, indicaram fontes oficiais.
«Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia», foi uma série produzida WBD/HBO e nomeada ao Emmy Internacional, dirigida pelo referido cineasta e exibida em 2022.
O trágico acidente ocorreu em novembro de 2016 quando o avião que transportava o Chapecoense se despenhou a 17 quilómetros do aeroporto José María Córdova, perto da cidade de Medellín, depois de ter ficado sem combustível.
A equipa estava a caminho da Colômbia para jogar contra o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana de 2016.
A tragédia provocou a morte a 71 das 77 pessoas que seguiam no avião da companhia aérea boliviana Lamia. Três futebolistas, dois membros da equipa e um jornalista sobreviveram.