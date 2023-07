O Palmeiras está de luto pela morte de uma adepta.

Gabriella Anelli foi atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa de vidro arremessada no exterior do estádio da equipa paulista antes do jogo de sábado passado com o Flamengo e estava internada em estado grave.

Nesta segunda-feira, a morte da jovem de 23 anos foi confirmada por familiares.

Gabriella Anelli estaria na fila para entrar no Allianz Parque quando acabou por ser apanhada no meio de uma discussão entre adeptos de Palmeiras e Flamengo. Foi assistida no local e depois transportada para um hospital.

A polícia deteve, em flagrante delito, um homem suspeito de lançar garrafas.

Segundo O Globo, que cita o responsável pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Desportiva (DRADE), a garrafa que acabou por vitimar Gabriella Anelli foi arremessada por um adepto do Flamengo.

O Palmeiras-Flamengo teve de ser interrompido duas vezes devido a confrontos fora do estádio.

O Palmeiras lamentou a morte da jovem adepta e pediu celeridade às autoridades nas investigações.