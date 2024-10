O antigo internacional brasileiro Zé Carlos, que disputou o Mundial1998, em França, morreu esta sexta-feira, aos 56 anos, vítima de um «enfarte fulminante», informou o FC São Paulo, o seu antigo clube.

O antigo lateral sofreu uma paragem cardiorrespiratória enquanto dormia na casa de um familiar na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo.

O clube tricolor, pelo qual Zé Carlos disputou 72 jogos entre 1998 e 1999, anunciou a notícia «com imensa dor e tristeza» através das suas redes sociais e declarou luto oficial.

Zé Carlos, nascido a 14 de novembro de 1967, em Presidente Bernardes, a quase 600 quilómetros da capital paulista, teve uma carreira tardia, mas notável, tendo ganhado notoriedade ao serviço da equipa da Sociedade Esportiva Matonense, em 1997, quando o clube foi promovido à primeira divisão do Campeonato Paulista.

No início de 1998 passou a integrar a equipa titular do São Paulo, o que lhe permitiu erguer o título do Campeonato Paulista desse mesmo ano e colocou-o na mira da equipa técnica da seleção brasileira, liderada por Mário Zagallo, que o convocou em 1998 para ser a alternativa a Cafú no Mundial de França.

Zé Carlos jogou mesmo na meia-final desse Mundial, frente aos Países Baixos, face à suspensão de Cafú, num encontro em que o escrete se impôs aos neerlandeses no desempate por grandes penalidades e se apurou para a final, em que viria a perder com a anfitriã França.

Nos últimos anos de carreira, o lateral representou clubes como Grémio, Ponte Preta e Joinville, para terminar a carreira no Noroeste, em 2005.