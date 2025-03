Neto, antigo jogador do Corinthians e atualmente um dos mais mediáticos comentadores de futebol no Brasil, voltou a apontar Abel Ferreira como o selecionador «perfeito» para o Brasil, considerando que o treinador português, líder do Palmeiras, será o único capaz de colocar a seleção brasileira na rota da luta pelo título no Mundial do próximo ano.

Os elogios ao treinador português sugiram em contraponto às críticas que Neto dirigiu ao atual selecionador, Dorival Júnior, mesmo depois do Brasil ter vencido a Colômbia (2-1) em mais um jogo da qualificação sul-americana para o Mundial2026. «O treinador tem de ser mandado embora. Tem que trazer o Abel Ferreira. Já falei aqui. Treinador para a seleção brasileira é o Abel Ferreira», destacou Neto no decorrer do popular programa «Os donos da Bola», no canal Band.

Neto já tinha defendido a aposta em Abel Ferreira quando Tite era o selecionador e mantém, agora, a mesma convicção. «Ele vai fazer os caras jogarem taticamente. Vai para dentro», destacando ainda o «respeito» que os jogadores têm pelo treinador português. «Quer ganhar o Mundial? Traz o Abel Ferreira. Quero ver esses caras não jogarem com o Abel Ferreira», acrescentou.

Entre as muitas críticas que Neto dirigiu a Dorival Júnior, destaca-se o facto do atual selecionador não apostar nos jovens jogadores, como foram os casos de Estêvão e Endrick [antigo jogador do Palmeiras, agora no Real Madrid] que foram convocados, mas não foram utilizados frente à Colômbia. «Leva o Estêvão e o Endrick, duas joias raras, dois talentos natos. Jogadores que, num jogo destes, driblam três, quatro e fazem golo. Mas ele [Dorival] não coloca os meninos para jogar. Então porque é que os levou? Isso é uma vergonha», destacou ainda Neto.

O Brasil está atualmente no terceiro lugar da zona de qualificação sul-americana, com 21 pontos, e volta a jogar esta terça-feira, em Buenos Aires, frete à Argentina, que lidera a classificação com 28 pontos.