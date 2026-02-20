Neymar voltou a surpreender ao admitir que pode colocar um ponto final na carreira já no final da temporada. Em declarações ao canal CazéTV, o internacional brasileiro assumiu que vive «ano a ano» e que o futuro permanece em aberto.

«Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar-me. Não sei, vai ser do meu coração. Um dia de cada vez», afirmou.

O avançado sublinhou que 2026 é um ano determinante, não só para o clube bem como para a seleção brasileira.

«Estou a viver ano a ano. Este é um ano muito importante para o Santos, mas também para a seleção, porque é ano de Campeonato do Mundo. Para mim também é um desafio muito grande», explicou.

Depois de um período marcado por lesões, Neymar revelou que optou por adiar o regresso à competição para garantir que voltava na máxima força.

«Queria voltar a jogar esta temporada totalmente a 100 por cento. Por isso aguentei alguns jogos, esperei um pouco mais. Sei que muita gente fala muita coisa, não sabe do dia a dia, mas temos de aguentar», referiu.

O brasileiro elogiou o trabalho de recuperação que tem feito a par do Santos.

«O clube fez um planeamento muito bom, ajudou-me muito nesse aspeto. Queria regressar para ajudar a equipa da melhor maneira possível, mas aguentei um pouco para voltar a 100 por cento, sem dor, sem medo», disse ainda.

Segundo o jogador, o regresso no último encontro diante do Velo Clube deixou-o satisfeito.

«Consegui voltar muito bem. Estou feliz e tranquilo por ter regressado melhor do que estava antes. Preciso de ganhar ritmo de jogo e treinar mais, mas com trabalho e perseverança vou alcançar os 100 por cento, que é isso que quero», concluiu.