Neymar voltou a jogar pelo Santos na Vila Belmiro e, apesar do empate cedido diante do Botafogo-Sp (1-1), não conseguiu esconder a emoção no final do jogo. O avançado jogou apenas a segunda parte, mas promete jogar mais assim que recuperar o ritmo.

«É difícil encontrar palavras para expressar o sentimento de amar alguém. Eu amo o Santos e não tenho palavras para descrever o que senti hoje. Um jogo muito difícil, até falei para o meu pai que era uma equipa que ficava muito atrás, chegava junto, muitas faltas. Tenho certeza que o Santos vai mudar muito, vai encaixar-se e vai fazer os adeptos muito felizes», começou por dizer.

O avançado saltou do banco para jogar toda a segunda parte e até esteve perto de marcar. «Acho que no momento você não pensa em nada, só faz a jogada. Natural, eu não prevejo, só faço o movimento. Quase fiz o golo, no outro errei o remate. Preciso de minutos, de jogos, não estou cem por cento, mas não imaginava que ia correr tanto, driblar tanto. Acho que em quatro ou cinco jogos estarei melhor», destacou.

Um regresso ao Santos, depois de uma longa paragem em que o avançado esteve a recuperar de uma lesão no Al Hilal de Jorge Jesus. «Poderia jogar mais hoje, mas calma. Vamos dar tempo. Hoje senti-me muito bem, esperava correr menos do que corri. Estou feliz com meu jogo, senti-me em casa. No gramado é o que eu mais gosto de fazer. É uma tristeza terminar o aniversário com o gosto amargo do empate. Só pedir paciência para a torcida, porque esta equipa vai melhor e dar alegrias», destacou ainda o avançado.