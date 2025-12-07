O Santos garantiu a presença na Taça Sul-Americana, encerrou a época em alta com três triunfos e viu Neymar assumir de novo o protagonismo. No entanto, o avançado brasileiro confirmou que irá operar o menisco do joelho esquerdo nas férias, deixando o seu futuro imediato em suspenso.

«Não sei. Quero descansar, esquecer futebol por uma semana. Mas, obviamente, o meu coração é sempre do Santos. Vou deixar o Santos em primeiro lugar», começou por dizer.

«Foram semanas difíceis. A minha saúde mental foi para zero. Agradeço a quem esteve comigo para me reerguer. Se não fossem elas, não estaria a jogar. Agora é descansar e depois fazer a cirurgia ao joelho», admitiu.

Desde que recebeu o diagnóstico da lesão no menisco, Neymar assumiu-se como uma das figuras da recuperação do Santos, contribuindo com quatro golos frente ao Sport Recife e Juventude, além de uma exibição sólida diante do Cruzeiro.

«Fomos coroados com a Taça Sul-Americana pelo que fizemos. Jogámos o nosso futebol, enfrentámos as melhores equipas e fizemos pontos. O Santos merece muito mais, estar sempre no topo», concluiu.