No final da vitória do Santos, por 2-0, diante do Remo, Neymar falou aos meios de comunicação brasileiros e referiu que o árbitro da partida havia «acordado de chico», uma expressão que gerou grande controvérsia no Brasil.

«É injusto, foi uma entrada de costas, desleal, no final do jogo, sem necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Só fui reclamar com ele. Mas o Sávio (árbitro da partida) é assim, certo? Acordou meio de 'Chico' e veio assim para o jogo, não podia nem falar com ele, que ele ignorava e virava costas. É o tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo, que tem uma falta de respeito muito grande com todos os jogadores. Não foi só comigo, também aconteceu com os jogadores do Remo. Não quer dialogar. Estas coisas têm de melhorar», disse o avançado, após o apito final, em alusão ao amarelo que o retira do jogo diante do Flamengo, de Leonardo Jardim.

Veja as declarações:

Como explica a CNN Brasil, a expressão «acordou de Chico» - que originou toda a controvérsia - está relacionada com o termo «chiqueiro» que, por sua vez, se associa a uma época onde a menstruação era sinal de sujidade.

Mariana Pereira, jornalista da ESPN Brasil, não poupou nas críticas a Neymar, lembrando que o jogador é «pai de três filhas».

«O futebol permite que coisas constrangedoras sejam ditas de forma natural e engraçada. Só nós criámos um lugar onde se dizem muitas expressões sexistas, preconceituosas, machistas… Por muitos anos, algo biológico na mulher (menstruação) foi associado a algo sujo e constrangedor. Eu tenho muitas lembranças de precisar de esconder esses momentos, porque eram vistos como algo sujo, como: 'tu não és digna de estar no mesmo lugar que nós», começou por dizer.

«É algo biológico que acontece no corpo da mulher juntando a um fator hormonal que também acontece no corpo da mulher. Então, associar-se isso ao que na sua cabeça foi um trabalho mal realizado por parte do árbitro, é colocar a mulher numa condição de que ela não tem capacidade de viver ou estar em sociedade num período menstrual, e isso não existe. O que me assusta e o que me deixa preocupada é um pai de três meninas mostrar que não entende nada sobre a mulher», concluiu a jornalista.