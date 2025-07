A vitória do Santos frente ao Flamengo (1-0), no regresso do Brasileirão após o Mundial de Clubes, fica marcada pelas vaias dos adeptos do clube de São Paulo a Danilo, lateral-direito que o FC Porto contratou ao Santos, em 2011.

Numa altura em que o jogo estava parado, Danilo ouviu uma série de impropérios vindos da bancada, com alguns adeptos a apelidarem-no de «mercenário».

Ao seu lado estava Neymar, que saiu em defesa do antigo companheiro no Santos e na Seleção brasileira. Com gestos veementes, gritou para os adeptos «não é mercenário, não» e pediu «respeito» pelo jogador do Flamengo.

Curiosamente, Danilo comentou o regresso ao Vila Belmiro durante o intervalo da partida: «Até me arrepio. Cheguei aqui menino, cheio de vontade de jogar. Apesar de ter sido um ano e meio, parece que foram cinco, seis anos, de tão intensos que foram. Eu era um menino e o Santos abriu-me as portas, deu-me a oportunidade de mostrar o meu futebol ao Brasil e ao mundo».

Pelo emblema de São Paulo, o internacional brasileiro conquistou uma Taça do Brasil e uma Libertadores, tendo mesmo marcado na segunda mão da final frente ao Peñarol (2-1), em 2011. O outro golo do Peixe foi apontado por Neymar.

Danilo, hoje com 34 anos, jogou no América Mineiro e no Santos antes de se mudar para o FC Porto, onde permaneceu durante quatro épocas e conquistou duas Ligas portuguesas. Seguiram-se experiências no Real Madrid, no Manchester City e na Juventus, antes de ter decidido voltar ao Brasil, este ano, para jogar no Flamengo.