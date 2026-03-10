A viver um início de ano complicado, marcado pela recuperação de uma operação ao joelho esquerdo que o levou a disputar apenas três jogos até aqui, Neymar recorreu às redes sociais para criticar... quem o critica.

«Muita gente está criando muitas teorias sobre o que está acontecendo comigo... E não está acontecendo nada!», escreveu o avançado do Santos numa história publicada na sua página no Instagram, onde deixou um desabafo: «É muito difícil agradar todo mundo.»

A (nova) polémica em torno de Neymar surgiu depois ter sido confirmada a sua ausência no jogo com o Mirassol, na próxima quarta-feira, para o campeonato brasileiro.

«Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado... Se eu penso só em mim, estou errado... Se eu me poupo, estou errado... Se jogo com dor ou com algo que possa agravar, estou errado... É complicado, hein... Muito difícil acertar, hein... Caraca, é muito difícil agradar todo mundo. É muito complicado ser eu, nossa senhora... Tenho que ter saco para aturar vocês, viu...», atirou o internacional brasileiro, de 34 anos.

Operado ao menisco do joelho esquerdo em dezembro do ano passado, Neymar cumpre um plano rigoroso de gestão física com o objetivo de evitar novas lesões.

É por esse motivo que, mesmo não constando no boletim clínico do Santos, o avançado vai falhar o jogo com o Mirassol.

E nem a notícia de que Carlo Ancelotti, selecionador brasileiro, iria assistir à partida no estádio alterou o plano delineado para o jogador, que terá como finalidade poder ter Neymar em pleno no jogo da sexta jornada do Brasileirão, no próximo domingo, frente ao Corinthians.