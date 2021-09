O peso de Neymar tem dado que falar neste verão. Imagens divulgadas durante as férias do jogador geraram uma onda de críticas nas redes sociais, mas o jogador garante que agora já está no peso certo. E se não pareceu no jogo desta quinta-feira do Brasil com o Chile era por causa do tamanho da camisola, garantiu.

«A camisola era G [L em tamanho europeu]. Estou no meu peso já. No próximo jogo peço a camisola M», escreveu Neymar numa mensagem partilhada nas stories do Instagram.

Na mesma publicação, Neymar admitiu que o Brasil não jogou bem, mas destaca a vitória.