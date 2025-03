Neymar vai falhar o arranque do Santos no Brasileirão e não tem data para regressar à competição, segundo revela esta sexta-feira o clube paulista em comunicado. O avançado brasileiro está integrado num programa de recuperação física e vai continuar de forma a evitar lesões provocadas pelo longo período de inatividade quando ainda estava na Arábia Saudita, ao serviço do Al Hilal de Jorge Jesus.

O clube informa que a decisão foi tomada em conjunto, entre o departamento médico, equipa técnica e o próprio jogador. «O objetivo é melhorar a sua recuperação física e fortalecimento, a fim de evitar afastamentos maiores, situações que sistematicamente acontecem após longos períodos de afastamento dos jogos, como foi o seu caso», refere o Santos.

Neymar vai, assim, prosseguir o programa de recuperação e será avaliado semanalmente, sem prazo de regresso fixado.

O treinador Pedro Caixinha comentou a situação do experiente avançado, recordando que o jogador está no segundo de três ciclos para o seu regresso seguro à competição. «Não podemos esquecer o longo período de inatividade, que ele joga com uma explosão e intensidade tamanha, não sabe atuar de outra maneira e quer sempre jogar, ganhar», destacou.

A verdade é que Neymar, desde que regressou ao Santos, participou em sete jogos do Paulistão, somando três golos e três assistências. «Ele passou pelo ciclo de jogo e participou de mais partidas do que fez nesses últimos anos. Agora estamos a prepará-lo para o ciclo de treino e depois vamos prepará-lo para o ciclo de treino e de jogo. É um processo com paciência para que esteja pronto», explicou ainda o treinador português.