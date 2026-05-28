Neymar não esteve presente no primeiro treino após a concentração da seleção brasileira com vista à participação no Mundial 2026.

Depois de ter chegado ao centro de treinos de Granja Comary, em Teresópolis (arredores do Rio de Janeiro), de helicóptero, o jogador do Santos deixou o local e deslocou-se a uma clínica para realizar uma ressonância magnética para aferir a gravidade do problema físico nos gémeos da perna direita.

Em nota enviada às redações a CBF confirmou que o jogador estava ausente do centro de treinos para realizar «avaliações físicas» e disse ainda que nenhuma outra informação seria divulgada pela seleção brasileira até ao fim das mesmas avaliações.

De acordo com o jornal Lance, Neymar, que se lesionou a 17 de maio no jogo com o Coritiba para o Brasileirão, estava abatido e com dificuldades de locomoção após os exames, o que alimenta as dúvidas sobre a recuperação do jogador a cerca de duas semanas do arranque do Mundial.