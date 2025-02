Neymar diz que ficou «muito chateado» com as declarações de Jorge Jesus que, no momento em que anunciou a saída do brasileiro do Al Hilal, justificou a decisão com a falta de condições para o avançado competir com os restantes jogadores do plantel da equipa saudita. Em declarações aos jornalistas depois da estreia pelo Santos, o jogador diz que a resposta foi dada em campo.

«Eu falei quando cheguei, estou pronto para jogar. Obviamente que não vou conseguir jogar 90 minutos, venho de um bom tempo lesionado. Foi uma lesão super-grave, depois voltei e acabei por me lesionar outra vez por diversos motivos, mas a base do treino eu tinha, precisava de jogos, precisava de estar em campo, onde me sinto feliz e me sinto à vontade», começou por dizer Neymar, ainda no relvado da Vila Belmiro, depois de ter jogado a segunda parte no empate com o Botafogo-Sp (1-1).

Neymar esteve 52 minutos em campo, mostrou bons pormenores e teve uma oportunidade para marcar. «Fiquei muito chateado com as palavras de Jorge Jesus quando ele disse que eu não tinha condição, que não estava ao mesmo nível da equipa. Nos treinos era completamente diferente, eu demonstrava que estava assim, apto para jogar, que estava em condições iguais aos outros atletas. Quando fazíamos treino coletivo, quem decidiu era eu, que fazia golo era eu», atirou.

Para Neymar, a melhor forma de responder ao treinador português é a jogar e mostrar que ainda tem todas as faculdades que o catapultaram para o futebol mundial. «Nem gosto de falar sobre isso, não gosto de criar polémicas, mas essa é a verdade. Quando ele deu essa informação, sabia que, quando eu entrasse em campo, ia mostrar uma coisa diferente. Fica aí, é onde o campo fala, é o único lugar onde eu me consigo defender, é dentro das quatro linhas. É aqui dentro que consigo me defender de todas as críticas, dos comentários», destacou ainda.