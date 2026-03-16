Neymar manifestou-se «chateado e triste» por ter ficado de fora da convocatória de Carlo Ancelotti para os próximos compromissos da seleção brasileira, mas garante que vai manter o «foco» para lutar por uma das vagas para a fase final do Mundial 2026.

O avançado do Santos manifestou-se «triste», mas minutos antes, estava a festejar um penálti que marcou na Kings League, em São Paulo.

«Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente, fico chateado e triste por não ter sido convocado. Mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. O foco continua. Vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda tem a convocatória final», destacou o avançado que, no dia anterior, tinha jogado pelo Santos.

Ancelotti tem dito e repetido que conta com Neymar se o avançado estiver a cem por cento, mas a verdade é que fica a faltar apenas mais uma convocatória, antes da fase final e o avançado continua a ficar de fora das opções do reinador italiano.

Até 19 de maio, dia da convocatória final, Neymar vai ter dez jogos no Brasileirão, dois na Taça do Brasil e outros quatro na Taça Sul-Americana. Dezasseis jogos para tentar convencer Ancelotti, embora, em 2026, tenha participado em apenas quatro jogos e marcado dois golos.

Neymar na Kings League:

