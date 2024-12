Neymar está afastado da competição desde novembro e não veste a camisola da seleção brasileira há mais de um ano, mas está empenhado em regressar em pleno em 2025 e garantir a sua quarta presença numa fase final de um Campeonato do Mundo.

«Obviamente que o Campeonato do Mundo é o objetivo de todos os jogadores. Já joguei três vezes, obviamente quero fazer a quarta. Tenho que estar focado nisso, preparar-me bem aqui e ter esse objetivo de médio prazo depois de voltar à forma aqui no meu clube», destacou o internacional brasileiro num excerto de uma entrevista ao programa «Bartoli Time», da RMC francesa, que vai ser transmitida na íntegra no próximo domingo.

O primeiro Mundial de Neymar foi em 2014, de má memória para o Brasil, a jogar em casa, mas, sob o comando de Felipe Scolari, o avançado estreou-se com dois golos frente à Croácia. Quatro anos depois, em 2018, na Rússia, Neymar somou mais uma fase final, logo depois de ter trocado o Barcelona pelo Paris Saint-Germain. A última participação foi em 2022, no Qatar e o Brasil caiu nos quartos de final.

Depois do último Mundial, Neymar tem passado um período conturbado, com várias lesões, uma das mais graves contraída precisamente ao serviço da seleção, em outubro de 2023, frente ao Uruguai, na qualificação para o Mundial, em que o avançado teve uma rotura nos ligamentos cruzados do menisco do joelho esquerdo que o deixou afastado dos relvados por mais de um ano.

Neymar voltou a jogar em outubro passado, pelo Al Hilal de Jorge Jesus, mas no segundo jogo voltou a lesionar-se na coxa, em jogo da Liga dos Campeões da Ásia, e o clube informou, mais tarde, que Neymar só voltará a jogar em 2025.

Desde o Mundial 2022, Neymar somou apenas vinte jogos pela seleção brasileira. Os próximos compromissos do «escrete» estão marcados para março de 2025, com a receção à Colômbia, no dia 20, antes de viajar para a Argentina, no dia 25.

O Brasil está, nesta altura, no quinto lugar da classificação sul-americana, com 18 pontos, na penúltima posição que garante a qualificação direta para o Mundial2026 que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México.