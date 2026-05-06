Neymar dirigiu um pedido de desculpa público ao companheiro de equipa Robinho Jr depois de ter sido acusado pelo filho do antigo internacional brasileiro de uma agressão no decorrer de um treino do Santos. O avançado reconhece que se excedeu, mas também diz que o caso ganhou uma dimensão que não estava à espera.

«São coisas do futebol. Primeiramente, isso era para ser resolvido entre nós, foi um desentendimento que tivemos no treino, foi uma reação que eu tive e acabei por me exceder um pouco. Mas logo após o ocorrido, foram pedidas desculpas, a gente conversou no balneário e se entendeu ali», começa por enunciar o experiente jogador.

Robinho Jr, depois da denuncia, também já tinha vindo a público dizer que estava tudo resolvido e que Neymar era o seu ídolo. «É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial desde o começo. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo, já discuti com vários amigos meus no futebol, já briguei com todos, e assim vai. Essas coisas tinham que ter sido resolvidas aqui dentro, não era para ser do jeito que foi, aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol, e aí acaba inflamando de um jeito muito ruim», prossegue Neymar.

A verdade é que a polémica cresceu nas redes sociais, com fortes críticas a Neymar que se sentiu constrangido a abordar publicamente o assunto. «Se eles querem um pedido de desculpas perante à imprensa, aqui está, eu já tinha pedido desculpas para ele, para a família. Me excedi, sim, na reação que eu tive, poderia ter sido de uma forma diferente, mas acabei perdendo a cabeça. Todo mundo erra, foi um erro meu, um erro dele, eu errei um pouco mais. Mas já tinha pedido desculpas, pensei que estava resolvido entre nós. Estivemos juntos na segunda-feira de novo, pedi desculpas na frente de todo o grupo, conversei com todos, ele também pediu desculpas, a gente pensou que estava resolvido, mas às vezes as pessoas tentam entrar ali, tentam saber mais do que está no dia a dia, aí acaba levando essas coisas de uma forma muito diferente do que realmente é», destacou ainda.

Uma polémica que ganhou dimensão também pelos nomes envolvidos. Neymar e Robinho começaram a carreira junto no Santos e a polémica foi com o filho do antigo companheiro. «Obviamente (ganhou uma proporção maior por ser comigo), ainda mais aqui no Brasil, vocês falam o meu nome todos os dias (risos). Qualquer briguinha, qualquer discussão no balneário. Quem joga bola sabe, sabe que isso acontece, briga, briga de soco, de tapa, de tudo. O futebol é assim, faz parte, eu já briguei várias vezes e fica tudo ali. Isso faz parte, não é normal acontecer, mas quando acontece a gente tem que levar da melhor forma possível», comentou ainda Neymar.