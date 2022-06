Lucas Crispim foi afastado de todas as atividades do Fortaleza por «tempo indeterminado» depois de ter ido festejar o próprio aniversário, logo após a derrota da equipa no terreno do Avaí (2-3), na passada quinta-feira, em jogo da Série do Brasileirão.

Um castigo pesado para o ala esquerdo de 27 anos que provocou uma reação bem-humorada de Neymar, antigo companheiro de Crispim no Santos.

«Perdeu…não pode comemorar o aniversário da avó, do filho, da esposa e principalmente o seu. Ser atleta não está fácil. Ser feliz só pode depois que a carreira encerrar, que loucura», escreveu o o internacional do Paris Saint-Germain nas redes sociais.