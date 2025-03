Neymar recorreu às redes sociais para justificar a ausência da partida do Santos diante do Corinthians, que ditou a eliminação da equipa liderada por Pedro Caixinha do Paulistão, com uma derrota por 2-1 nas meias-finais, este domingo.

«Tudo o que eu queria era estar em campo hoje [domingo] e ajudar de alguma forma os meus companheiros... Mas, na quinta-feira passada, senti um desconforto e isso impossibilitou-me de estar em campo hoje», começou por escrever o atleta brasileiro no Instagram.

«Fizemos um teste hoje [domingo] de manhã e não me senti bem novamente! Infelizmente faz parte do futebol... Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!», completou.

Veja aqui a mensagem do astro brasileiro: