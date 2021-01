Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, anunciou esta quarta-feira que a transferência de Everton Cebolinha do Grémio para Benfica salvou o clube da falência técnica e permitiu à direção ter os salários em dia. Recordamos que o clube da Luz pagou 20 milhões de euros ao clube gaúcho que, por sua vez, pagou cerca de 700 mil euros (4,5 milhões de reais) ao clube nordestino, uma parte dos em direitos de formação.

«O dinheiro do Cebolinha salvou o Fortaleza. Se não fosse o dinheiro da venda do Cebolinha, estaríamos com salários em atraso. Foi uma bênção. Todo ano a gente queria. Deus é tão bom que deixou para vender o Cebolinha quando a gente mais precisava. Foi para quitar débitos, pagar salários e trazer o clube até aqui com uma realidade boa comparada com outros clubes. Não está fácil. Mas a gente vai se virar», destacou o dirigente no decorrer de uma transmissão em direto promovida pelo clube.

O Fortaleza até tinha direito a mais do dobro da verba que recebeu, cerca de 9,5 milhões de reais (quase 1,5 milhões de euros), além de 1,6 por cento de futuras transações, mas já tinha distribuído esse valor por um grupo de onze pessoas. Valeu ao Fortaleza que o antigo presidente do clube, Luís Eduardo Girão, prescindiu a favor do clube da tal verba de 4,5 milhões de reais, os tais 700 mil euros que permitiram agora ao clube pagar salários e outras dívidas que tinha em atraso.