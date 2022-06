Rodrygo, jogador do Real Madrid, trouxe a público uma conversa com Neymar em que o jogador do Paris Saint-Germain lhe terá confidenciado que tenciona abandonar a seleção do Brasil após o Campeonato do Mundo no Qatar.

«O Ney disse-me: “Vou sair da seleção, o número 10 é teu”. Fiquei sem saber o que lhe dizer. Fiquei envergonhado, ri-me e não conseguia expressar-me corretamente», começa por contar o jovem internacional numa conversa revelada pelo jornal Marca.

O avançado de 21 anos acrescenta, depois, que tentou demover Neymar das suas intenções. «Disse-lhe que tinha de jogar pela seleção um pouco mais, que não era a minha intenção herdar o 10 agora. Como é que ele reagiu? Simplesmente riu-se», contou ainda Rodrygo.

A verdade é que Neymar, há uns meses, manifestou algum descontentamento por representar a canarinha. «É muito triste sentir a sensação que quando joga a seleção não é importante. Quando era criança, para um adepto, um jogo do Brasil era um verdadeiro acontecimento», recorda ainda o jornal espanhol.