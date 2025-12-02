O que Abel disse ao presidente da CONMEBOL: «Se me deixarem...»
Dirigente registou em vídeo as conversas que manteve no momento em que entregou as medalhas na final da Taça Libertadores
Abel Ferreira perdeu a final da Taça Libertadores 2025, na final diante do Flamengo, mas não abdica de voltar a lutar pela maior competição de clubes da América do Sul, que já venceu por duas vezes. É essa a conclusão que podemos retirar do comentário que o treinador do Palmeiras dirigiu ao presidente da Conmebol, no momento em que recebeu a medalha de finalista vencido, depois da final de Lima.
Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, a Confederação de Futebol da América do Sul, entregou as medalhas, com uma câmara e um microfone instalados no fato e, agora, divulgou excertos das conversas que manteve com dirigentes, treinadores e jogadores no momento protocolar.
Quando chegou a vez do treinador português, muito criticado por ter beijado a medalha de finalista vencido, Alejandro Domínguez agradeceu a Abel Ferreira por tudo o que fez pelo futebol sul-americano e a resposta do líder da equipa paulista foi rápida. «Se me deixarem, faço mais», atirou.
Antes de Abel Ferreira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também tinha dirigido um curto, mas significativo comentário ao presidente da Conmebol. «Para o ano estamos de volta», atirou a líder do Verdão.
A verdade é que o Palmeiras, ainda na luta pelo Brasileirão, já está qualificado para a próxima edição da Taça Libertadores, competição que Abel Ferreira venceu em 2020 e 2021, antes de perder a última edição.
Ora veja os comentários de Leila Pereira e Abel Ferreira: