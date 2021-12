Felipe Melo assinou pelo Fluminense por dois anos. Aos 38 anos, o antigo capitão do Palmeiras, que ajudou a equipa de Abel a vencer duas Libertadores consecutivas, muda-se para o clube do Rio de Janeiro.

Formado no Flamengo, o sempre polémico médio representou o Palmeiras nas últimas cinco épocas e vai agora representar o emblema tricolor, a quem promete empenho total.

«Eu sou leal a quem é leal comigo, a quem me dá oportunidade. Então a minha lealdade é total ao Fluminense, um clube que me abriu as portas e isso para mim não tem preço. Hoje o Fluminense é a minha casa e vou fazer, sem dúvida nenhuma, com que a camisa do Fluminense seja minha segunda pele. É o mínimo que eu posso fazer por um clube tão grandioso que me abriu as portas neste momento», disse, citado pelo Fluminense.

Recorde-se que o Palmeiras já se tinha despedido de Felipe Melo com um vídeo emocionante.