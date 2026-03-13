O extremo Romário Baldé foi anunciado esta sexta-feira como reforço do Associação Olímpica de Itabaiana, equipa que vai disputar a Série C do Brasil.

Formado no Benfica, o jogador de 29 anos foi durante vários anos apontado como um dos talentos promissores do Seixal. Chegou a conquistar os campeonatos nacionais de juvenis e juniores pelos encarnados e representou Portugal entre os escalões de sub-15 e sub-20.

Apesar das expectativas, nunca se estreou pela equipa principal do Benfica, tendo somado 32 jogos pela equipa B. A carreira seguiu depois por vários clubes, tanto em Portugal como no estrangeiro.

No futebol português, o extremo passou por Tondela e Gil Vicente, além de representar a Académica e o Leixões.

Já no estrangeiro, passou pela Polónia, Chipre, Tailândia, China e Coreia do Sul. Antes da mudança para o Brasil estava ligado ao APOEL, embora sem somar qualquer partida oficial.