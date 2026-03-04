Gabriel Pires, antigo médio do Benfica, foi confirmado esta quarta-feira como reforço do Mirassol, depois de ter dado nas vistas, ao serviço da Portuguesa, no Paulistão.

O médio de 32 anos cumpriu três temporadas na Luz, entre 2018 e 2021, tendo sido campeão (2018/19) e conquistado uma Supertaça, antes de sair para o Al Gahrafa, do Qatar, ainda por empréstimo dos encarnados.

Depois da experiência no Qatar, Gabriel regressou ao Brasil onde jogou sucessivamente no Botafogo, Fluminense e Portuguesa, com uma passagem pelos gregos do Paserraikos pelo meio.

O Mirassol é o atual 10.º classificado do Brasileirão, somando uma vitória e dois empates nas três primeiras rondas.