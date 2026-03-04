OFICIAL: antigo médio do Benfica reforça Mirassol
Gabriel Pires foi campeão de Portugal em 2018/19
Gabriel Pires, antigo médio do Benfica, foi confirmado esta quarta-feira como reforço do Mirassol, depois de ter dado nas vistas, ao serviço da Portuguesa, no Paulistão.
O médio de 32 anos cumpriu três temporadas na Luz, entre 2018 e 2021, tendo sido campeão (2018/19) e conquistado uma Supertaça, antes de sair para o Al Gahrafa, do Qatar, ainda por empréstimo dos encarnados.
Depois da experiência no Qatar, Gabriel regressou ao Brasil onde jogou sucessivamente no Botafogo, Fluminense e Portuguesa, com uma passagem pelos gregos do Paserraikos pelo meio.
O Mirassol é o atual 10.º classificado do Brasileirão, somando uma vitória e dois empates nas três primeiras rondas.
GABRIEL PIRES É DO LEÃO! 🦁— Mirassol (@mirassolfc) March 4, 2026
Destaque do Paulistão 2026 pela Portuguesa, o meia de 32 anos chega ao Mirassol para dar continuidade nos campeonatos: Brasileirão, Copa do Brasil e CONMEBOL Libertadores! 🔰
Gabriel tem passagens por Benfica, Juventus, Leganés e Botafogo-RJ! pic.twitter.com/2Hcvzo6pNX