Jorge Sampaoli foi oficializado neste domingo como novo treinador do Atlético Mineiro.

O treinador que na época passada levou o Santos ao segundo lugar do Brasileirão, só superado pelo Flamengo de Jesus, vai assim continuar no Brasil, depois de terem sido públicas as negociações que manteve com o Palmeiras e, depois, com o próprio At. Mineiro.

Em dezembro, depois de ter assumido não ter chegado a acordo com o técnico argentino, o At. Mineiro contratou Rafael Dudamel, tendo agora, dois meses depois, conseguido assinar com Sampaoli.

O clube mineiro não divulgou o tempo de duração do contrato.