O Botafogo confirmou esta terça-feira a contratação de Joaquín Correa, avançado argentino, de 30 anos, que estava no Inter Milão. É o quinto reforço de Renato Paiva que prepara os campeões brasileiros para o Mundial de Clubes.

O jogador já fez exames médicos e vai agora juntar-se ao plantel que, na segunda-feira, viajou para Santa Bárbara, onde vai ficar instalado no decorrer da prova da FIFA.

Correa é o quinto reforço do Botafogo que, antes de Correa, já tinha anunciado o guarda-redes Cristhian Loor, o defesa Kaio Pantaleão, o médio Montoro e o avançado ex-Benfica Arthur Cabral.

O Botafogo está inserido no Grupo B do Mundial de Clubes que conta com os espanhóis do Atlético Madrid, com os franceses do paris Saint-Germain e com os norte-americanos do Seattle Sounders.