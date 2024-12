O Botafogo anunciou oficialmente a saída do ex-jogador do Benfica, Fernando Marçal, lateral-esquerdo de 35 anos, que não terá o contrato renovado.

Contratado em junho de 2022, após deixar o Wolverhampton, de Inglaterra, Marçal foi um dos primeiros reforços da era John Textor, marcada pela aquisição da SAF do clube.

Marçal despede-se do clube do Rio de Janeiro com 90 jogos realizados, três golos marcados e sete assistências.

Depois de um início de época discreto, Marçal recuperou protagonismo na reta final, destacando-se em momentos decisivos da Libertadores e do Brasileirão. Sob o comando do treinador Artur Jorge, conquistou a titularidade, superando Hugo e substituindo Alex Telles e Cuiabano nas suas ausências.

Num comunicado de despedida, o Botafogo enalteceu o profissionalismo e a liderança de Marçal.

«O lateral trouxe a experiência de um jogador com currículo nas grandes ligas europeias para ser uma das referências do projeto desportivo do Clube, Quando mais precisamos da sua influência, ele esteve lá! Para marcar, atacar ou converter uma cobrança de penálti. Sempre confiante e firme para guerrear pela glória. E ELA CHEGOU!», sublinhou o clube.