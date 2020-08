O Corinthians confirmou a venda do lateral Carlos Augusto, de 21 anos, ao Monza, clube de Sílvio Berlusconi que milita na Série B, mas com aspirações de chegar rapidamente ao primeiro escalão do futebol italiano

O clube paulista deverá receber cerca de 4 milhões de euros por 40 por cento dos direitos desportivos do jogador, ficando com sessenta por cento do valor de uma futura transferência.