O Cruzeiro anunciou a dispensa de Yannick Bolasie, antigo jogador do Sporting, mas também de Gamarra e Eduardo, começando a preparar um novo plantel, agora sob o comando de Tite, depois de confirmada também a saída do treinador Leonardo Jardim.

O jogador francês teve uma época muito irregular e chegou a ficar 45 dias sem jogar, entre agosto e setembro, mas apareceu em grande nas últimas três jornadas da temporada d Brasileirão e até caiu nas boas graças dos adeptos, pela forma como festejava s golos em campo, mas também pelas publicações nas redes sociais, a festejar as vitórias, mas também a provocar o rival Atlético Mineiro depois dos jogos da Taça do Brasil.

No total da temporada, Bolasie marcou quatro golos e fez três assistências.

Gamarra, por seu lado, estava emprestado pelo Athletico Paranaense e vai, agora, ser novamente cedido ao Olimpia do Paraguai.

A dispensa de Eduardo acaba por ser a mais surpreendente, uma vez que foi um dos suplentes mais utilizados ao longo da temporada.