OFICIAL: Cruzeiro anuncia dispensa de antigo jogador do Sporting
Yannick Bolasie caiu na boa graça dos adeptos, mas não convenceu a direção do clube de Belo Horizonte
Yannick Bolasie caiu na boa graça dos adeptos, mas não convenceu a direção do clube de Belo Horizonte
O Cruzeiro anunciou a dispensa de Yannick Bolasie, antigo jogador do Sporting, mas também de Gamarra e Eduardo, começando a preparar um novo plantel, agora sob o comando de Tite, depois de confirmada também a saída do treinador Leonardo Jardim.
O jogador francês teve uma época muito irregular e chegou a ficar 45 dias sem jogar, entre agosto e setembro, mas apareceu em grande nas últimas três jornadas da temporada d Brasileirão e até caiu nas boas graças dos adeptos, pela forma como festejava s golos em campo, mas também pelas publicações nas redes sociais, a festejar as vitórias, mas também a provocar o rival Atlético Mineiro depois dos jogos da Taça do Brasil.
No total da temporada, Bolasie marcou quatro golos e fez três assistências.
Gamarra, por seu lado, estava emprestado pelo Athletico Paranaense e vai, agora, ser novamente cedido ao Olimpia do Paraguai.
A dispensa de Eduardo acaba por ser a mais surpreendente, uma vez que foi um dos suplentes mais utilizados ao longo da temporada.
Muito obrigado, Bolasie! 🦊🤝— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 18, 2025
O Cruzeiro agradece por toda a dedicação, profissionalismo e pela alegria no dia a dia e nos memoráveis vídeos. Sucesso na sequência da sua carreira!
📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/QPxUGxUjcK