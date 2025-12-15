Agora é oficial, Leonardo Jardim já não é o treinador do Cruzeiro, tal como o Maisfutebol já tinha anunciado esta manhã. Um dia depois do afastamento da Taça do Brasil, no desempate por penáltis diante do Corinthians, o clube confirmou a saída do treinador português

«O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026. Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, António Vieira e Diogo Dias», escreve o clube de Belo Horizonte numa nota publicada nas redes sociais.

A saída terá sido pedida pelo próprio Leonardo Jardim que vai falar aos jornalistas numa conferência de imprensa que está marcada o final da tarde desta segunda-feira.

«Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante o ano. Desejamos muito sucesso na sequência das trajetórias dos profissionais. O treinador irá se pronunciar através de entrevista coletiva, nesta segunda-feira (15), às 13h, na Toca da Raposa II», escreveu ainda o Cruzeiro.