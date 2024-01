Dorival Júnior vai ser o selecionador brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não oficializou a contratação, mas o São Paulo já o fez através de uma nota publicada nas redes sociais, a dar conta que o treinador pediu para sair do clube, de forma a assumir a seleção do Brasil. Na mesma nota, Dorival Júnior despede-se dos adeptos do São Paulo.



Vai suceder a Fernando Diniz.

«É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso, tenho de agradecer por ter feito parte deste importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela direção. Com o investimento nas infraestruturas e o planeamento dos últimos anos, o clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também aos adeptos, por todo o carinho e apoio», referiu Dorival Júnior.

A oficialização como treinador da seleção do Brasil deverá ser feita brevemente, ele que conhece bem o futebol brasileiro, depois de uma carreira, como jogador e treinador, em que passou apenas por clubes locais, como por exemplo o São Paulo, o Flamengo, o Ceará, o Athletico Paranaense, o Santos e o Fluminense, entre outros.

Ao serviço do São Paulo, na última época (2023), conseguiu um feito inédito ao vencer a Taça do Brasil, derrotando o Flamengo na final. No campeonato ficou em 11.º lugar.

O presidente do Tricolor Paulista desejou ainda «boa sorte no novo desafio» a Dorival Júnior, mesmo tendo feito «uma proposta de reajuste e aumento do contrato com o São Paulo». Afirmou também que a saída do técnico para a seleção brasileira é «uma prova de que estamos (São Paulo) no caminho certo».