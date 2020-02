Fellipe Bastos, antigo jogador do Benfica, é reforço do Vasco da Gama até ao final do ano.

Recorde-se que esta é já a terceira passagem do médio de trinta anos pelo Gigante da Colina, a última em 2019, mas acabou por ser dispensado.

Inicialmente cedido pelo Benfica durante duas temporadas, o jogador brasileiro mudou-se em definitivo para o clube brasileiro em 2012. Após passagem pelo campeonato dos Emirados, Fellipe Bastos voltou ao Brasil e representou vários clubes antes de ser novamente emprestado ao Vasco, em janeiro de 2019. Depois de alguns meses sem clube, o médio voltou agora a ser inscrito pelo clube carioca.