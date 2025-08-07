O Fortaleza anunciou a contratação de Helton Leite, guarda-redes que em Portugal representou o Benfica e o Boavista.

O guarda-redes brasileiro rubricou um contrato válido até dezembro de 2026 pela equipa treinada por Renato Paiva, que pagou 300 mil euros ao Deportivo da Corunha, onde atuou na última temporada.

Helton Leite regressa sete anos depois ao país natal pela porta do Fortaleza, que ocupa nesta altura o 18.º e antepenúltimo lugar do Brasileirão.