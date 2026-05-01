O Atlético Mineiro informou ter chegado a um acordo com Hulk para a rescisão do contrato que ligava o avançado ao emblema de Belo Horizonte.

O avançado de 39 anos, que está de malas feitas para rumar ao Fluminense, terá direito a uma despedida a 10 maio na Arena MRV (estádio do Atlético Mineiro) antes do jogo com o Botafogo para o Brasileirão.

Hulk regressou ao Brasil em 2021 após mais de década e meia fora do país natal - com passagens por clubes do Japão, pelo FC Porto (de 2008 a 2012), pela Rússia (Zenit) e pela China, onde representou o Shanghai SIPG.

Ao serviço do Atlético Mineiro conquistou um Brasileirão e uma Taça do Brasil (em 2021), uma Supertaça (2022) e cinco estaduais consecutivos de 2021 a 2025. Fez 140 golos e 56 assistências em 311 jogos.

«Levo comigo muito mais do que títulos, levo uma conexão que mudou a minha vida. O Galo e a Massa Atleticana me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia e serei eternamente grato a esse clube que aprendi a amar. Espero todos vocês na Arena para a gente se despedir juntos, do jeito que essa história tão linda merece: com emoção, gratidão e uma grande festa», referiu Hulk, citado pelo Atlético Mineiro.

«Minha relação com o Galo é muito intensa e jamais perderei a conexão com essa torcida maravilhosa. Tanto que meus filhos permanecerão aqui em Belo Horizonte e fiz questão de manter o meu camarote», acrescentou o ex-jogador do FC Porto.

(artigo atualizado)