Gonzalo Plata, antigo avançado do Sporting, foi confirmado esta sexta-feira como reforço do Flamengo. O internacional equatoriano, de 23 anos, assinou um contrato válido até agosto de 2029.

É mais um passo na reestruturação do plantel do Flamengo que já contratou quatro jogador nesta janela de mercado, o oitavo de 2024.

Formado no Independiente del Valle, Plata chegou ao Sporting ainda com 17 anos, mas ainda fez duas temporadas na equipa principal, antes de sair para os espanhóis do Valladolid, primeiro por empréstimo, depois a título definitivo.

Depois de Espanha, Plata ainda fez uma temporada no Al Sadd, do Qatar, clube que fica com 30 por cento de uma futura venda.